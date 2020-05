Doja Cat accusée de racisme : elle s'explique et s'excuse

Doja Cat a publié un long texte sur Instagram.

Doja Cat est dans l'oeil du cyclone depuis la fin de la semaine dernière. Alors qu'elle cartonne en ce moment avec son titre "Say So" et son remix avec Nicki Minaj, elle a été accusée de racisme, preuves à l'appui et subi depuis un véritable bashing sur Twitter avec des hastags lancés contre elle comme #dojacatisoverparty ou #dojacatisover. Hier, la chanteuse est sortie de son silence pour remettre les choses en perspective et s'excuser dans un long message sur Instagram.

"Je voudrais parler de ce qui se passe actuellement sur Twitter. J'ai été dans des chat rooms pour socialiser depuis que je suis enfant. Je n'aurais pas dû aller sur certains de ces sites de chat rooms, mais je n'ai personnellement jamais pris part à une conversation raciste. Je m'excuse auprès de tout ceux que j'ai offensé. Je suis une femme noire, la moitié de ma famille est noire et vient d'Afrique du Sud et je suis très fière de là où je viens. Et pour le vieux morceau qui a refait surface, ce n'était en aucun cas lié à autre chose que mon expérience personnelle. Ce titre a été écrit en réponse à ceux qui utilisaient ce terme pour me blesser. J'ai essayé d'inverser sa signification mais je reconnais que c'était une mauvaise décision de l'utiliser dans ma musique. Je comprends l'influence et l'impact que j'ai et je prends ça très au sérieux. Je vous aime et je m'excuse de vous avoir rendu triste ou de vous avoir blessé. Ce n'est pas moi et je suis déterminée à le montrer à tout le monde à partir de maintenant. Merci.