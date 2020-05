French Montana : son titre "Cold" devient un smash TikTok

La quasi-garantie d'en faire un tube !

Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de streaming que de ventes physiques. Mais on oublie un facteur qui devient de plus en plus important et dont on vous a déjà parlé, TikTok. Si une partie de votre chanson devient une chorégraphie sur réseau social ou un challenge, il y a de fortes chances pour que votre morceau devienne un hit. C'est ce qui est arrivé à Megan Thee Stallion, entre autres, avec "Savage" et c'est ce qui est en passe de se passer pour le titre de French Montana et Tory Lanez, "Cold".

French Montana va pouvoir rapidement récolter les effets de TikTok. En effet, son titre "Cold" fait l'objet d'un défi de danse sur l'application. Conscient de la chance qu'il a, le rappeur new-yorkais a sauté sur son compte Instagram pour exprimer sa joie de devenir un smash !