Coronavirus : Booba ne veut pas que les enfants retournent à l'école

B2O prend position sur un sujet de société.

Depuis le début de la crise du coronavirus, Booba s'est fortement engagé dans la vie citoyenne. Il a mis en ligne deux émissions "Corona Time" et poste régulièrement des mises en garde et des explications concernant la pandémie. Bon, cela ne l'empêche pas de continuer à troller comme il l'a fait encore récemment avec Gims. Mais, durant cette crise, il a agi surtout comme une sorte de lanceur d'alerte et cette fois, alors que le 11 mai approche, il refuse que l'on laisse les enfants retourner à l'école.

Le 11 mai prochain, les écoles et les crèches vont donc pouvoir rouvrir, sous conditions, après près de deux mois de confinement. Si les conditions d'accueil des enfants vont être très réglementées, cette possibilité ne plaît pas à Booba qui encourage son public à ne pas remettre les enfants dans les établissements scolaires.

"Quel grand fou malade va envoyer ses enfants à l'école!!! En plein coronavirus, sans masques, sans traitement, sans Raoult et sous la menace d'une deuxième vague... Mais vous êtes sérieux les gars ? Vous êtes en train de flinguer nos vieux mais pas nos enfants les gars, jamais de la vie."

De plus, avec l'apparition de la maladie de Kawasaki, une infection qui touche les enfants qui ont été en contact avec des personnes porteuses du Covid-19, B2O ne veut prendre aucun risque, surtout vu le manque de moyens qu'il énumère. Finalement, encore une fois, Booba se fait le haut-parleur d'inquiétudes très répandues dans la population en manque de garanties quant aux retours des enfants à l'école.