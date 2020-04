Booba, Big Flo et Oli, Maes, Gims : la tombola solidaire

Le rap français continue de se mobiliser.

Une tombola appelée "Stars solidaires" vient d'être mise en ligne pour récolter des fonds pour le personnel soignant via l'association #protègetonsoignant. Dans cette tombola, on peut gagner une paire de lunettes de soleil portée par Gims, la veste portée par Booba lors de son concert à la U Arena, le disque de platine des "derniers salopards" de Maes, le disque de platine reçu par Roméro Elvis pour "Chocolat" et des vinyles décicacés par Big Flo et Oli, entre autres.

Le rap français est vraiment très concerné par l'épidémie de coronavirus. Jul, Orelsan, S.Pri Noir et d'autres ont mis aux enchères leurs certifications et ont récolté plus de 300 000 euros, Alonzo a fait un don à la fondation de Marseille et donné un concert de soutien dans le jeu vidéo "GTA V", PNL a livré des colis d'aide alimentaire, Sneazzy a créé une cagnotte solidaire quand Booba a lancé deux émissions d'informations sur le coronavirus.

Cette fois, l'initiative ne provient pas du rap français mais les rappeurs ont été sollicités pour participer à une tombola dans lequel chacun offre quelque chose ou un moment privilégié. Pour 10 euros, le prix du ticket (mais on peut en acheter plusieurs), vous pouvez essayer de gagner les lunettes de Gims, la veste de Booba ou le disque de platine de Maes. La chaîne Clique propose quant à elle de venir assister backstage à ses enregistrements, JoeyStarr offre un blouson en cuir de sa création, Lomepal un test pressing d'un de ses projets, Lord Espranza dédicace un de ses t-shirts, Orelsan propose la veste qu'il portait dans le clips "Basique", Vitaa a donné la robe qu'elle portait dans le clip "Je te le donne".

Les rappeurs sont bien entourés puisqu'on peut aussi acheter un ticket pour une journée de tournage avec Guillaume Canet ou un rôle dans le prochain film de Gilles Lellouche. On y trouve aussi d'autres acteurs qui proposent des moments sur de tournages, des chanteurs qui offrent des objets leur appartenant et des sportifs comme Zinédine Zidane qui a donné son maillot du Real Madrid dédicacé.

La totalité des recettes ira à l'association #portègetonsoignant et aux personnels soignants des hôpitaux. Vous êtes tentés ? Voici le site de la tombola Stars Solidaires !