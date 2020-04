Ninho en live sur France 2 le 8 mai !

Ninho sera le premier invité de l'émission "Artiste & Co"

France 2 dévoilera prochainement une nouvelle émission, "Artiste & Co" et preuve de l'importance qu'a désormais Ninho dans le paysage musicale français, c'est lui qui a été choisi pour en être le premier invité. L'émission sera diffusée le vendredi 8 mai 2020 à 22h30 sur France 2 et Ninho y interprétera ses hits dans les conditions du live accompagné par un orchestre et des invités. Un grand moment de musique en perspective.



France Télévisions ne s'est pas trompé quand elle a confié la première émission d'"Artiste & Co" à Ninho. Celui qui vient de tout casser et d'enchaîner record sur record avec "M.I.L.S 3" est désormais incontournable dans le rap mais aussi et surtout dans le paysage musical français. Et les dirigeants de la chaîne de télévision l'ont bien compris. En l'invitant, ils font d'une pierre deux coups en ayant pour leur première un artiste populaire qui collectionne les certifications, qui draine un public énorme et qui possède beaucoup de tubes dans son répertoire. Mais surtout, ils prennent l'option de mettre un rappeur en avant plutôt qu'un chanteur "plus classique" de variété. Cette prise de risque dans la programmation se doit d'être saluée car même si le rap est devenu une musique ultra populaire, il faut bien reconnaître que les "grands médias" sont encore réticents à en parler et que la télévision l'oublie souvent complètement même si la situation tend à changer.

Enregistrée avant le confinement, l'émission se déroule en public et permet une réorchestration des morceaux par les musiciens. Mais ce n'est pas tout. Ninho sera aussi accompagné d'invités choisis par ses soins comme Chilla, Maes, Meryl ou Hos Copperfield. L'occasion de mettre un peu plus le rap français à l'honneur. On salue le choix de France 2 et on sait déjà que Ninho sera un très bon ambassadeur pour le hip-hop. En étant le premier, on espère qu'il ouvrira la voie à d'autres artistes urbains afin que la rap s'impose toujours un peu plus dans la culture musicale française.

"Artiste & Co", vendredi 8 mai à 22h30 sur France 2.