Travis Scott : les chiffres fous de son passage sur Fortnite !

Travis Scott était une star, c'est devenu une superstar !

Travis Scott n'en avait peut-être pas besoin car sa carrière fonctionnait déjà très bien mais son concert dans le jeu vidéo Fortnite, en plus d'avoir attiré plus de 12 millions de spectateurs (sans compter les quatre rediffusions dans les jours qui ont suivis) lui a permis de prendre une nouvelle dimension. Dans les tout cas, ce passage dans le jeu le plus populaire de la planète à l'heure actuelle lui a permis de voir tous ses chiffres repartir nettement à la hausse.

Travis Scott a vraiment frappé un grand coup avec son concert virtuel sur Fornite et sa collaboration avec Epic Games ce mercredi 23 avril. S'il y avait 12,3 millions de spectateurs pour le premier show, ils ont été 27,7 millions à assister à l'événement durant le week-end. En tout, le concert de la Flame a été vu presque 46 millions de fois !

Thank you to everyone who attended and created content around the Travis Scott event!



Over 27.7 million unique players in-game participated live 45.8 million times across the five events to create a truly Astronomical experience. ???????? pic.twitter.com/LSH0pLmGOS — Fortnite (@FortniteGame) April 27, 2020 Outre les millions de spectateurs, ce show a eu un impact immédiat sur les chiffres liés à sa musique.

Le rappeur de Houston est devenu le deuxième artiste le plus joué à la radio après son passage sur Pandora. Il a aussi gagné 163 places dans le classement des artistes les plus suivis, se positionnant là aussi à la deuxième place. Plus fort encore, ses streams ont augmenté de 124% ! Et on n'a pas encore les retours de certains plateformes où il devrait également enregistrer une forte progression comme sur YouTube notamment. Les répercussions de son concert sur la map de Fortnite devraient également se faire ressentir quand les concerts pourront reprendre. On peut d'ors et déjà tabler que Travis Scott jouera un grand moment à guichets fermés ! Et comme aux Etats-Unis, il a également mis en vente du merchandising en partenariat avec Epic Games et Fornite. T-shirts, sweats à capuche, bonnet, gourdes, figurines et même arme du jeu-vidéo sont disponible sur le site du rappeur.

Travis Scott était déjà une star à qui Netflix avait consacré un documentaire mais son show dans Fortnite l'a fait passer dans une autre dimension et, dorénavant, on va plus parler de lui pour sa musique que pour sa vie privée avec Kylie Jenner, un des soeurs Kardashian...

Si jamais vous n'aviez pas vu le concert de Travis Scott dans Fornite, le voici :