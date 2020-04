Eminem a pensé pouvoir dunker sur Michael Jordan

Le rappeur en rigole encore aujourd'hui !

Fan des Detroit Pistons, les ennemis jurés des Chicago Bulls et sans doute inspiré par la série "The Last Dance" qui fait le buzz en ce moment sur Netflix, Eminem est revenu sur un épisode peu glorieux qu'il a vécu un jour avec Michael Jordan. Il a raconté cette anecdote lors d'une interview avec Sway Calloway sur SiriusXM Shade 45. Le rappeur s'est rappelé une conversation téléphonique qu'il a eu avec his Airness à propos du design de chaussures.

"Nous nous sommes parlés une fois au téléphone. Tout était cool, il était super cool et tout allait bien jusqu' à la fin de la conversation. Là, je lui ai dit : 'Yo mec, quand vas-tu venir à Detroit que je puisse dunker sur toi ?' Et j'ai raccroché.

Jordan comme Eminem ont dû rester un peu circonspects après cette échange. "Pour moi, dans ma tête, c'était une blague totale", raconte aujourd'hui le rappeur de Detroit. "C'était tellement ridicule de penser que je pouvais dunker sur Jordan. C'était une des choses dans ma tête qui était si ridicule, il devait savoir que je plaisante. Mais quand j'y ai repensé, je me souviens avoir pensé: 'je ne pense pas qu'il savait que je plaisantais. Je l'ai vu en regardant le documentaire, il est très compétitif."

Effectivement, Jordan aurait pu prendre un avion pour fermer la bouche du Detroiter mais finalement, tout est bien qui finit bien puisque Eminem et Jordan Brand ont fini par collaborer sur des baskets très convoitées comme les Eminem x Carhartt x Air Jordan 4 ‘Black Chrome’ et Jordan 2 Retro Eminem (The Way I Am).