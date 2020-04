Diddy et Dr. Dre : la battle Instagram aura lieu !

Après la battle de prods entre Teddy Riley et Babyface qui a marqué l'histoire du rap mondial, il devrait y avoir une nouvelle déflagration. Diddy a en effet confirmé à Fat Joe qu'il y aurait une battle entre lui et Dr. Dre. Les deux monstres sacrés du rap américain vont donc se mesurer dans une bataille de hits. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nos oreilles.

Après avoir réussi à réunir BabyFace et Teddy Riley dans une battle phénoménale dont on se souviendra longtemps, Fat Joe et Swizz Beatz espéraient réussir la même chose avec les moguls Diddy et Dr. Dre. Et ils sont en passe de réussir le "Versuz" du siècle après avoir échoué à réunir les ennemis Ja Rule et 50 Cent. Le producteur new-yorkais à confirme à Joe que les conditions étaient réunies pour qu'il affronte Dre.

Après avoir fait "s'affronter" RZA et DJ Premier ou encore que Swizz Beatz ait performé contre Timbaland, les deux producteurs sont sur une grosse lancée et réussir à réunir Dr. Dre et Diddy était un objectif affiché depuis qu'ils avaient réussi la batlle entre Babyafce et Terry Riley.

Swizz Beatz était même euphorique à cette idée. Il avait déclaré à Timbaland qu'il voulait que les gens partagent parce que Dre devait savoir "qu'on a besoin de lui et de P. Diddy pour la culture. Prenons les deux rois et redonnons-les au peuple !" Le seul bémol dans cette histoire, c'est qu'il parlait aussi d'un pay-per-view, autrement dit d'un événement payant. On sait que les Américains sont les pros du business et qu'il y a sans doute beaucoup de monde capable de payer pour voir une battle de hits entre Dre et Diddy mais puisque Swizz Beatz parle de culture, il serait quand même plus intéressant pour tout le monde, surtout en cette période de confinement, que l'on puisse tous avoir accès à cette manifestation. On doute que aussi bien Diddy que Dre aient vraiment besoin de quelques dollars de plus...

Entre le producteur star du New-York des années 90 qui comptaient sur son label Bad Boys Records des artistes comme Biggie, Mary J.Blige, Craig Mack, Faith Evans, The Lox et 112 et celui qui symbolise la West Coast et a produit Tupac, Snopp, Eminem, 50 Cent et X-Zibit et Nate Dogg, ce serait deux visions du rap qui "s'affrontent" mais aussi et surtout un vrai pan de l'histoire mondiale du rap qui se dérouleraient à nouveau alors on espère vraiment que tout le monde pourra y avoir accès.