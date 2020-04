Kanye West devient milliardaire !

Et ce n'est pas lui qui le dit mais Forbes.

Kanye West est en passe de marquer l'histoire du rap une nouvelle fois. Pas tant par sa production musicale que par sa fortune. En effet, selon le très sérieux magazine Forbes, Yeezy a atteint le statut de milliardaire et devient le second rappeur après Jay-Z à rentrer dans cette caste si particulière. On rappellera que Dr. Dre et Diddy se sont aussi qualifiés de la sorte mais que leur statut n'a jamais été officialisé par Forbes, une référence en la matière.

Le magazine précise que c'est grâce à sa marque Yeezy dont il est propriétaire dans son intégralité sous l'égide d'Adidas qu'il a pu passer le cap du milliard de dollars. Forbes a calculé la fortune du rappeur de Chicago en tablant que la marque Yeezy a fini 2019 avec un chiffre d'affaires de 1,5 milliard de dollars. La publication a ensuite calculé que les bénéfices de Mister West étaient proches de 1,3 milliard de dollars.



Pour obtenir ce label officiel de milliardaire, l'équipe de Kanye West a fourni un état des actifs du rappeur, qui étaient répertoriés comme ceci :

17 millions de dollars en espèces, 35 millions de dollars en stocks, 81 millions de dollars investissements fonciers, 21 millions de dollars en terrain, ainsi que les droits de son label G.O..O.D Music, qui représenteraient au moins 90 millions de dollars. L'équipe a aussi déduit une centaine de millions de dollars de dettes comprenant notamment des hypothèques et des avances.

Quand on sait que la fortune de sa femme, Kim Kardashian, est estimée à plus de 350 millions de dollars, on se dit qu'il n'y aura jamais de fins de mois difficiles chez les West-Kardashian !