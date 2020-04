Dadju : plus de 200 000 euros pour l'Unicef et les hôpitaux de Paris

Dadju a réussi son pari et son live.

A l'instar du grand concert organisé par Lady Gaga qui a généré des millions de dollars pour aider à la lutte contre le coronavirus, Dadju a entrepris une manifestation tout aussi importante en réunissant de nombreux artistes, sportifs et stars. Son live a eu lieu hier soir, mercredi 22 avril. Il a récolté plus de 200 000 euros qui iront à l'Unicef pour aider l'Afrique et aux hôpitaux de Paris.

Les initiatives d'aide pour lutter contre la pandémie se multiplient. Dans le rap français, ils sont déjà nombreux à s'être lancés dans une action solidaire. PNL a envoyé des colis alimentaires à une ONG, Jul vend ses disques d'or et de platine, Booba fait des émissions de sensibilisation, Alonzo des dons et Sneazzy a créé une cagnotte solidaire. Seth Gueko a livré des repas de son restaurant thaïlandais au personnel soignant de l'hôpital de Pontoise. Dadju, à l'instar de ce qu'a pu réaliser Lady Gaga, a organisé ce mercredi 22 avril, une grande soirée solidaire pour aider l'Unicef et les hôpitaux de Paris.

Et la liste des invités était longue et impressionnante : Kalash, Kendji, Vitaa, SCH, Antoine Griezman, Paul Pogba, Ines Reg, Gradur, Gims, Alonzo, Naza, Blaise Matuidi et on en passe... Pendant ce direct, Dadju a demandé aux milliers d’internautes qui le suivaient de contribuer à ce geste en appelant aux dons et à garnir la cagnotte mise en place spécialement pour l'événement.