La Fonky Family et Sniper en battle live !

Réservez votre samedi soir !

On l'a vu aux Etats-Unis, les battles sur Instagram Live qui font rage durant cette période de confinement draîne un très nombrueux public. Celle entre les deux monstres sacrés Teddy Riley et Babyface à même battu le record du nombre de spectateurs durant un live Instagram avec plus de 500 000 personnes en instantané et plus de trois millions en cumulé ! Un chiffre énorme. On se demandait pourquoi, en France, personne ne s'était encore lancé. Samedi soir, cette absence sera réparée avec une battle entre les tubes de la Fonky Family envoyé par Sat et ceux de Sniper que diffusera Tunisiano.

En France, un peu dans le même style, on a pu voir une "compétition" de beatmaking calqué sur le modèle de la Ligue des Champions avec la Producers Champions League. Mais samedi soir, c'est certainement un moment énorme pour le rap français qui nous attend sur Instagram avec un battle entre les tubes de deux groupes mythiques de l'histoire du rap français, la FF et Sniper, en mode classico musical et surtout bon esprit dans une démarche totalement hip-hop !