AllinChallenge : Drake, Meek Mill et d'autres récoltent 10 millions de dollars

En seulement 4 jours !

Les rappeurs du monde entier s'investissent pour lutter contre l'épidémie de coronavirus qui ravage la planète. En France, Jul vend ses disques d'or et de platine, Booba fait des émissions de sensibilisation et Alonzo des dons. Aux Etats-Unis, Rihanna et Jay-Z notamment ont donné des millions de dollars. Mais les autres artistes ne sont pas en reste. Avec le #AllinChallenge, Drake, Meek Mill et bien d'autres ont récolté 10 millions de dollars en seulement 4 jours !

Le concept est simple. Le #AllinChallenge a été lancé par le président exécutif des Fanatics Michael Rubin, pour collecter des fonds pour nourrir les personnes dans le besoin pendant la crise du COVID-19. Le défi a amené Drake, Meek Mill, Kevin Hart, Jamie Foxx, Mark Cub, le commissaire de la NBA Adam Silver et bien d'autres à offrir des enchères incroyables pour soutenir la cause. Par exemple, Tom Brady, le quaterback des Tampa Bay Buccaneers a offert le maillot et les crampons qu'il portait lors de son premier match pro à Tampa. Le vainqueur de cette enchère pourra aussi dîner avec lui après un entrainement ou un match. Lancée à 50 000 dollars, cette enchère est aujourd'hui à 725 000 $ !

Si vous n'avez pas des milliers de dollars à donner, vous pouvez être plus mesuré et mettre quelques dollars pour faire la fête avec Drake à Los Angeles, apparaitre dans la prochaine vidéo de Megan Thee Stallion ou être dans la nouvelle émission de Jamie Foxx.