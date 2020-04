Coronavirus : Alonzo au soutien de Marseille

Le rappeur phocéen veut aider les quartiers nord de la ville.

On connaît l'attachement d'Alonzo à son quartier et plus généralement aux quartiers nord de la ville de Marseille. Alors, face à l'épidémie de coronavirus qui perdure, Le Psy4 a voulu, comme Jul et d'autres, faire quelque chose pour aider les siens. Il a donc fait un don de 30 000 euros à la fondation de Marseille et a demandé à sa communauté de faire ce qu'elle pouvait, en fonction des moyens de chacun.

C'est dans une vidéo postée sur Facebook qu'Alonzo a lancé son appel. S'il a rendu public son don, ce n'est pas tant pour se mettre en avant que pour mettre en marche une dynamique.

"La Fondation de Marseille abritée par la Fondation de France vient au soutien des plus démunis en particulier dans les quartiers nord de Marseille avec son fond #MarseilleSolidaire. La Fondation de Marseille va soutenir des projets et actions accompagnés par la Fondation de France pour apporter un soutien alimentaire et éducatif d’urgence dans les quartiers de Marseille qui sont aujourd’hui dans une situation d’urgence absolue. En tant que marseillais je fais un don à la Fondation de Marseille pour venir en aide aux quartiers dans lesquels j’ai grandi. Je suis touché par ce qui se passe aujourd’hui dans ma ville et je ne peux pas faire autre chose qu’agir. Je sais que mon don ira dans des associations qui agissent déjà sur le terrain pour distribuer des repas, des ordinateurs ou connecter des élèves qui ne peuvent plus aller à l’école."

Dans cette vidéo, Alonz' invite tous ceux qui le peuvent, artistes ou pas, marseillais ou non, à faire de même. Il annonce aussi son soutien à l'association Sourire d'Enfant et envisage de participer avec elle à l'organisation de repas à destination des sans-abris dès que le confinement aura pris fin.

Une bonne action du plus en provenance du rap français qui fera mentir ses détracteurs...