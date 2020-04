Jul : S.Pri Noir, Oxmo, Kalash Criminel, Keblack et d'autres répondent à son appel

Jul a su fédérer le rap français.

Suite à son initiative visant à vendre aux enchères ses disques d'or et de platine au bénéfice des hôpitaux et du personnel soignant, Jul a lancé un appel aux artistes de rap et de pop pour qu'ils fassent la même chose. Dans l'après-midi, le rappeur marseillais associé à Believe, Drouot et à la fondation Hôpitaux de France a formalisé son appel et a mis ses paroles en actes. En effet, sur le site de Drouot où a lieu la vente, on trouve une trentaine de certifications de Jul comme vous pouvez le voir ici. De nombreux rappeurs comme S.Pri Noir, Djadja et Dinaz, Oxmo, Keblack, Mister V ou Kalash Criminel ont d'ors et déjà répondu à l'appel du Marseillais.

Le texte d'appel dit ceci :

Avec le soutien de Drouot Digital, JUL, parrain solidaire de l’opération et Believe, organisent une vente caritative d’objets collectors au profit de la Fondation des Hôpitaux de France. Cette opération intitulée "Artistes Solidaires" se déroulera du 17 au 27 avril 2020. A ce jour, plusieurs artistes engagés de la scène urbaine et pop ont également décidé de rejoindre l’opération. Plus de 50 lots uniques seront mis en vente par la maison Drouot-Estimations dès 8h le vendredi 17 avril 2020 (www.drouotonline.com/artistessolidaires). Le fruit de cette vente aux enchères permettra de venir en aide à la Fondation des Hôpitaux de France.

Et ils sont déjà nombreux à avoir répondu à l'appel de Jul.

S.Pri Noir met aux enchères son disque d'or reçu pour son album "Masque blanc" tandis que Mister V offre une Playstation 4 personnalisée à son nom, The Pitch Is Yours dont il n'existe que 20 exemplaires dans le monde.