Coronavirus : le rap américain se mobilise

Les initiatives se multiplient

Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, les actions des rappeurs US pour aider les soignants, les malades ou les plus démunis sont nombreuses et variées. Si certains donnent directement de l'argent à des organismes ou des associations comme l'ont déjà fait Jay-Z ou Rihanna, il y a 1001 façons d'être utiles. Evidemment, l'argent reste le nerf de la guerre mais tout geste, même le plus petit, peut avoir son importance.

Cardi B, par exemple, que l'on a vu très concernée par la pandémie utilise sa célébrité et ses réseaux comme tribune et demande des comptes au gouvernement ou aux services secrets. Elle pose également les vraies questions mais fait aussi des choses plus discrètes. Elle a par exemple distribué plus de 20 000 plats végétariens à destination du personnel soignant de New-York. Très exactement, elle a donc fait un don de 20 000 bouteilles du complément végétalien OWYN aux hôpitaux new-yorkais. Cela vise à aider les professionnels de la santé et les ambulanciers, dont beaucoup ne mangent pas durant le temps qu'ils passent à l'hôpital, souvent plus de 12 heures.

Jay-Z et Meek Mill portent un intérêt particulier à ce qui se passe dans les prisons durant cette épidémie. Ils ont donc fait un don de 100 000 masques chirurgicaux à l'association Reform qui travaille dans plusieurs prisons américaines. Le but est d'aider les détenus, les travailleurs de la santé et les agents correctionnels de plusieurs États.