Coronavirus : le bel hommage de Seth Gueko

Il pense au personnel soignant.

On le connaît, Seth Gueko est un personnage un peu à part dans le rap français. Atypique, plein d'humour et de répartie ravageuse, le professeur punchline sait aussi se faire sérieux quand c'est nécessaire. Et c'est exactement ce qu'il a fait sur son compte Facebook pour mettre en valeur le travail du personnel soignant durant cette épidémie de coronavirus.

Dans un montage explicite que le rappeur à la patate de forain a posté sur son compte Facebook, il compare les médecins, infirmières, aides-soignants et tous ceux qui sont en première ligne pour lutter contre le Covid-19 a des héros.

"Les supers héros c’est les médecins, non c’est pas les Marvel... #surlecoeur, Zdededededicace aux infirmiers et infirmières, aux urgentistes et tous ceux qui vont au feu contre ce satané virus" écrit-il. Un post qui compte plus de 2000 likes et 300 partages en quelques heures, preuve de l'importance qu'a prise le personnel soignant dans le regard des gens.

C'est exactement pour cette raison que l'on voit les hommages se multiplier. La population qui les applaudit tous les soirs à 20h, mais aussi depuis peu, les forces de police qui font hurler leurs sirènes et branchent leurs gyrophares devant les hôpitaux pour montrer eux-aussi leur soutien. Chez les artistes, la mobilisation est partout. On l'a vu chez Booba, IAM, Soprano et tant d'autres ! Et il est juste que ceux qu'on ne voit pas et qui sont en première ligne soient justement remarqués. On pourrait tout aussi bien le faire pour les caissières ou les livreurs qui se mettent en danger en continuant de travailler et qui le font pour nous. Peut-être une idée à creuser...