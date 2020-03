Booba : son émission sur le coronavirus

Conscient de sa force sur les réseaux, Booba s'engage dans la lutte contre le coronavirus

Booba avait annoncé un #coronatime sur ses réseaux sociaux. Tout le monde a pensé à un nouveau morceau, peut-être même à une réponse à Kalash Criminel ou Damso qui l’ont cité dans leurs derniers morceaux. Mais B2O est bien loin de ces petites considérations du rap game. Il est en mission pour informer les jeunes sur les dangers du coronavirus et se sert de son influence et de la puissance de ses réseaux pour le faire. Tel un journaliste, il balance presque 30 minutes de recommandations et d’exemples pour que tout le monde ait bien conscience que le coronavirus est un vrai danger pour l’humanité. La vidéo commence par des images de malade, de personnels soignants, de situations liées au coronavirus partout dans le monde.

Ensuite, Booba se lance dans une longue introduction :

"On décidé de faire cette émission pour aider du mieux qu’on peut, faire comprendre à la population que l'heure est très grave, qu'il y a beaucoup de gens qui meurent, qu'il y a beaucoup de gens qui vont mourir malheureusement et que la seule solution, c'est de rester confiné. Enfin, c'est une des seules solutions, la plus efficace aujourd'hui. Donc, on va essayer de vous montrer réellement ce qui se passe, que l'heure est très très rave et que malheureusement on a besoin de l'aide de tout le monde. J'utilise mon following pour sensibiliser les gens et j'invite tout le monde à faire la même chose. C'est l'heure d'être confinés, c'est l'heure d'être solidaires, c'est l'heure d’être vrais, c'est l'heure d'aider son prochain, c'est l'heure d'aider ses parents, c'est l'heure de s'aider soi-même, de protéger ses enfants. c'est une question de vie ou de mort malheureusement. C'est Corona Time."

A cette introduction dans laquelle on sent Booba très ému, succède des témoignages. Le premier est celui de Ben, médiateur à Nanterre qui raconte comment ils travaillent à sensibiliser les populations, particulièrement celles qui ne respectent pas le confinement. Parmi ces dernières, les jeunes, mais que, qui marchent dans la rue sans avoir une totale conscience que ce qu’ils font est dangereux à la fois pour eux mais aussi pour leurs proches. Plus le temps passe, plus Ben note une prise de conscience mais comme le dit Booba : "Ils n’ont pas compris que le plus efficace c’est de rester chez soi". Tel un journaliste, Booba demande si les jeunes ont conscience du danger, surtout pour leurs proches et rappelle : "Le monde est en pause, il y a un ennemi, c’est le coronavirus" et explique qu’il a donné une mission à sa mère : "Ne l’attrape pas !".

Ce témoignage est suivi par le rappel des gestes barrières avec les cris de Cardi B et un peu d’humour dans une compilation de mèmes Internet sur le Covid-19. Le montage met aussi en perspective les mensonges et les erreurs des politiques…

Le deuxième intervenant est Bernard Squarcini, ancien directeur du renseignement français. Lui explique les faits plutôt du côté des autorités, l’organisation, les décisions qu’il a fallu prendre. Il met aussi en avant le travail exemplaire des personnels en première ligne. Le personnel soignant évidemment mais aussi la police, les pompiers, les caissiers et tout ceux qui nous ravitaillent. Il parle aussi de la façon dont la crise est gérée, d’un point de vue structurel, hospitalier et médical. Booba l’interroge aussi sur l’Afrique qui manque de structure et de moyens. La conclusion n’est pas très optimiste.

Partisan de montrer l’horreur de la guerre dont a parlé de président, Booba enchaîne avec des images hardcores de morts à l’hôpital qui sont stockés dans des camions frigorifiques parce que la morgue est pleine.

En conclusion, il répète ce qu’il a dit tout le long de l’émission : "le confinement est la meilleure solution".

Pour lui comme pour nous, la confinerie n’est pas finie…