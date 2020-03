50 Cent s'en prend à Donald Trump sur Instagram

Il avait pourtant promis d'arrêter les clashs après la mort de Kobe Bryant mais 50 Cent n'a pas pu retenir ses coups contre le président américain, Donald Trump. Et c'est sur Instagram qu'il s'en est pris à lui.

Alors que l'épidémie de coronavirus oblige les gens à rester confinés chez eux et que les scientifiques du monde entier travaillent sans relâche pour trouver un remède, Donald Trump fait face aux critiques pour ne pas avoir su anticiper la pandémie. Et 50 Cent ne s'est pas privé pour expliquer ce qu'il pensait de la façon dont le président américain gère la situation, partageant un post Instagram dans lequel il s'exprime sans détour.

Pour ceux qui ne le sauraient pas, "Survivor" est le jeu qui a inspiré "Koh-Lanta", ça vous donne une idée plus précise de ce que 50 Cent veut dire.

Dans la légende du post, il ajoute :

"Oui, nous avons perdu beaucoup de temps, mais nous allons bien regarder. LOL"

Sous-entendu, maintenant, on n'a plus qu'à compter les morts... Car la situation aux Etats-Unis vire à la catastrophe. Le pays compte plus de malades que n'importe quel autre pays au monde et il y aurait plus de 50 000 cas rien qu'à New York, une ville que Trump vient de refuser de mettre en quarantaine pour préserver l'économie américaine. On n'a pas fini d'entendre 50 Cent, mais pour une fois, ça sera à bon escient.