Kanye West réaffirme son soutien à Trump

En pleine crise sanitaire, le président américain peut compter sur Yeezy.

Kanye West se confie peu. Il donne peu d'interviews, on le voit peu dans les médias et il n'a pas ou peu de réseaux sociaux dont il se sert à peine. Et pourtant, le personnage est passionnant. C'est pourquoi le Wall Street Journal Magazine vient de lui consacrer un numéro où Yeezy s'est longuement confié.

"Je suis Kanye West. Le mot ambitieux est en-dessous de mes capacités." Voilà le sous-titre de cette interview exceptionnelle. Et il a le mérite de donner le ton.

Dans cet entretien, Kanye West réaffirme tout son soutien au président américain Donald Trump.

"Je suis un homme noir avec une casquette [MAGA] rouge, vous pouvez imaginer ? Cela m'a rappelé ce que je pouvais ressentir en tant qu'homme noir avant d'être célèbre. Quand j'étais au restaurant et que les gens me regardaient comme j'allais voler quelque chose... C'est votre place, Ye, ne parlez pas de politique, vous êtes noir, vous êtes donc démocrate..."

Et pourtant, selon les informations de Christina Binkle qui réalisé l'interview, Kanye West n'est pas inscrit sur les listes électorales et "ne suit pas la politique". Pourtant, cela ne se traduit pas par un recul du soutien de Yezzy à Donald Trump, au contraire.



Dans l'entretien, on apprend aussi que Mister West s'est rendu en Suède l'année dernière pour aider à la libération d'A$ap Rocky, qu'il enregistrerait un nouvel album au Mexique et qu'il a demandé aux équipes qui travaillent sur sa marque de vêtements de fabriquer des masques et des blouses pour lutter contre le COVID-19.