Coronavirus : Booba, PNL, Soolking, Fianso sensibilisent le public

Enfin, N.O.S de PNL a mis en ligne une vidéo sur IG Story pour lui aussi rappeler qu'il fallait très attention.

"Petit message à nos reufs et reuss, les petits, les plus grands! SVP!! Prenez ce virus au sérieux, il tue, on en est tous convaincus. Sortez le moins possible, chaque contact est un sérieux risque de l'attraper. Plus on restera confinés à la maison et plus on aura de chance de laisser le temps au virus de s'atténuer voir de disparaître. Si vous devez sortir, lavez-vous les mains à chaque fois que vous sortez ou rentrez à la maison, et gardez un minimum d'un mètre de distance avec chaque personne que vous croisez (...)"