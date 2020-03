Migos : Offset mis en avant grâce à son mariage avec Cardi B ? Il refuse !

Le rappeur n'apprécie pas qu'on lui mette l'étiquette de "leader" ...

Le groupe de gros rappeurs américains, Migos connait un succès monstre depuis près de dix ans ! Mais pas autant que la femme d'Offset, Cardi B. En couple depuis trois ans, leur mariage a rendu Offset plus "famous" que jamais ! Une information qui gêne beaucoup le rappeur... Explications.

En couple depuis février 2017, le couple phare que forme Offset et Cardi B est dans la lumière ! Beaucoup de médias (Vogue...) ou encore des stylistes de renommées mondiales ( Thierry Mugler, Jean Paul Gaultier, Versace...) s'arrachent ce couple sulfureux. Ces deux artistes américains ont su faire de leur vie privé un "feuilleton" que les fans adorent suivre via les réseaux sociaux.

Cardi B a été très expressive lorsqu'elle s'est séparée de son mari en 2018 après que ce dernier l'ait trompé ! Pour rappel, il était venu la rejoindre sur scène pour s'excuser publiquement. Après ça, la rappeuse a lâché un "Ta b*te manque à ma gorge" très violent lors d'un "Instalive" avec sa communauté. Bref, le couple à la sexualité manifestement très prolifique en fait des caisses ! Et ça paye.

Cardi B, c'est un succès incroyable espacé sur deux seulement ! Elle est devenue, avec un seul projet ("Invasion Of Privacy") la première femme a avoir reçu un Grammy Award pour son album. Elle enchaine désormais les films, les coachings avec le télé-crochet "Rhytm + Flow" et les featurings très sales qui la place au rang de nouvelle reine du rap game américain. Et forcément, la lumière est sur Bardi. Sa notoriété a également mis en lumière son mari Offset qui était souvent dans l'ombre de Quavo (le leader du groupe).

Mais Offset n'aime pas cette étiquette. Le rappeur a annoncé "Je pense que les raisons qui ont fait que nombreux groupes ont échoué sont vraiment liées au pouvoir, à la célébrité. Si quelqu'un vous dit que vous êtes meilleur que les autres membres de votre groupe vous allez y croire et vous comportez comme tel. Et là, vous devenez faible." Une belle façon de penser qu'il accentue en lâchant "Les gens me disent souvent : "maintenant que t'es marié à Cardi B c'est toi la star". Je les stoppe direct ! Rien qu'en me disant que je suis une star, vous n*quez mes souvenirs".

Le rappeur semble vraiment remonté contre cette idée de "leader" dans le groupe qu'il forme avec Quavo et Takeoff. Pas de chef dans les Migos ! Mention spéciale à l'humilité d'Offset. Le dernier projet du groupe, "Culture III" devrait très prochainement voir le jour.