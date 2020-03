Cardi B : "J'ai peur du Coronavirus !"

La rappeuse se confie avec humour sur son compte Instagram...

Cardi B a encore pété un plomb sur son compte Instagram ! Après s'être attaquée à Nicki Minaj, à des journalistes, à Donald Trump(...) la rappeuse attaque le coronavirus. Voici tous les détails de la vidéo qui fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Le coronavirus est devenu le fléau de la société. En plus d'être meurtrier et de se propager à une vitesse éclair, l'économie mondiale a pris un grand coup ! Plusieurs concerts ont été annulés. En France, Ninho, Lefa, Luidji, Roméo Elvis, Maitre Gims, IAM ont dû reporter leur concert. Le festival Chorus avec Booba, 13 Block, Zola (et d'autres rappeurs français et américains) a été mis en '"stand by" à cause de cette pandémie. Et aux Etats-Unis, plusieurs organisations commencent également à annuler leurs évènements musicaux. Et ça, ça ne plait pas à Queen Cardi...

Conviée à performer sur la scène prestigieuse des "SXSW" et de "l'Ultra Music Festival" à Miami, la rappeuse Cardi B est extrêmement en colère. Ses concerts ont été annulés ! La Bardi a donc réagi (comme à sa grande habitude) via Instagram : "Je ne sais pas de quoi est fait ce coronavirus. Je ne comprends même pas comment cette m*rde est venue de Wuhan, en Chine jusqu'ici ! Et maintenant, cette p*te est dans ma p*tain de tournée ! Et laissez-moi vous dire une chose, j'ai un peu peur c'est vrai ! Tu sais ce que je dis ? Cette p*te (le corona virus) m'a fait paniquer(...) Beaucoup font les malins et pensent qu'ils sont immunisés mais ils ne le sont pas ! Vous croyez que c'est une blague comme moi je le pensais ? J'ai changé d'avis !"

La rappeuse se permet même de faire de l'humour sur l'export des perruques et des vêtements "Made In China" : "Donc, si vous vous demandez où vos tissages de "mother f*cker" sont passés ou si vous vous demandez pourquoi vos paquets de sappes "Fashion Nova" ne sont pas arrivés, devinez qui est la p*te qui est venue s'en mêler ? CORONA VIRUS ! CORONA VIRUS". Au moins, ça a le mérite de faire rire la nouvelle reine du rap américain...

Selon les dernières informations, aux Etats-Unis, 938 personnes ont été contaminées par cette pandémie. 29 décès dans 39 Etats différents.