Booba, Maes, Ninho, Niska... Les concerts reportés à cause du Coronavirus !

Voici la liste des concerts rap français décalés, suspendus ou annulés.

Depuis lundi 9 mars, le ministère de la santé a décrété que tous les rassemblements de plus de 1000 personnes devaient être suspendus en France. La raison ? Le coronavirus chinois qui se propage à une vitesse éclair dans notre pays. Pour éviter tout désagrement, plusieurs grandes salles françaises ont décalé les concerts de nos rappeurs français. Tristesse ! Mais certains d'entre eux ont déjà donné de nouvelles dates. Voici tous les détails ! On vous précise aussi que si les concerts ne sont pas annulés mais décalés, vos billets restent valables et qu'il vaut mieux les garder afin d'être sûr d'assister au concert !

NINHO - L'ACCORHOTEL ARENA ( PARIS, BERCY)

Premier Bercy pour Ninho, premier problème. Ce concert évènement prévu ce jeudi 12 mars a dû être reporté à cause du Covid-19. Le phénomène N.I sera donc sur la scène de l'AccorHotel Arena le 21 septembre prochain. Le Zénith de Lille a également décalé son concert au 19 septembre 2020.

FESTIVAL CHORUS - BOOBA, 13 Block, Kalash, Jok'Air, Chilla(...)

L'une des plus grosses déceptions, c'est bien celle-là ! Le Festival Chorus à la Seine Musicale prévu pour le 25 mars prochain a été annulé ce lundi 9 mars. La liste des rappeurs qui avaient accepté de performer sur scène était très longue : Booba (de retour dans le 92), Jok'Air, Joey Bada$$, Kalash, 13 Block, Chilla, Key Largo, S.Pri Noir, Kikesa, Arsenik, Zola... Le concert prévoit bien sûr de rembourser toutes les personnes qui ont acheté leur place (dans les points de vente habituels). Le report du festival est encore discuté mais en vu de la longue liste d'artistes invités, cela risque d'être très compliqué. À suivre !

LEFA ET LUIDJI - LA CIGALE (PARIS)

Même les salles plus petites sont maintenant touchées par la décision de la préfecture. La Cigale à Paris a une capacité de moins de 1000 personnes et pourtant des concerts ont été décalés. Le premier est celui de Lefa, initialement prévu le samedi 14 mars, il est reporté au jeudi 11 juin 2020. Le second concert victime du coronavirus est celui de Luidji. L'artiste devait se produire sur scène mardi prochain, c'est-à-dire le 17 mars, cette date est repoussée au vendredi 29 mai 2020. Les billets achetés pour les dates initiales sont valables pour les nouvelles, mais si toutefois il vous est impossible d'y assister, vous pouvez vous faire rembourser.

MAITRE GIMS - SA TOURNEE "DECENNIE TOUR" ANNULEE

La grande communauté de Gims va être très déçue ! Le Zénith de Nantes a annulé le passage de Maitre Gims samedi dernier. Par la suite, la moitié de sa tournée a dû suivre cette vague d'annulation. Ses concerts sont reportés à cet été. Voici les nouvelles dates :

CONCERT IAM - LA MOITIE DE LA TOURNEE REPORTEE

Encore une triste nouvelle ! La tournée du groupe légendaire IAM a été annulée. Malheureusement, toutes les dates du mois de mars et d'avril ont été reportées à cause du nouveau coronavirus. Le groupe mythique de Marseille a décalé la quasi-totalité de ses concerts au mois d'octobre prochain.

NISKA TOUS SES CONCERTS SUSPENDUS... EXCEPTE A PARIS

Hier, Niska a suspendu et décalé (pour certaines) toutes ses dates de tournée en France. Ainsi, ses dates à Amnéville, Strasbourg, Nantes, Bordeaux, Rennes, Rouen, Lille, Lyon sont reportées. En exemple, à Strasbourg, le concert aura lieu le 29 janvier 2021, à Nantes, le 15 janvier prochain, à Bordeaux, le 14 janvier 2021, à Rouen, le 23 janvier prochain, à Lille, le 27 janvier 2021. D'autres dates sont pour l'heure annulées : à Montpellier, à Toulouse et à Marseille. La seule date qui n'a pas été décalée c'est la dernière de sa tournée. A Paris, le 21 avril prochain le concert est maintenu (pour l'instant).

MAES DECALE SON CONCERT

Maes n'a pas eu d'autre choix que de décaler son concert au Transbordeur le 26 mars prochain. Prévu à Villeurbanne près de Lyon, le dernier salopard décale ce rendez-vous au 29 septembre prochain.



On vous tiendra au courant s'il y a d'autres changements. En attendant, vous pouvez aller checker notre agenda pour savoir où et quand vous pouvez voir votre rappeur préféré !