6ix9ine : La date de sortie de prison enfin révélée !

Le rappeur va enfin pouvoir sortir... Rendez-vous cet été !

6ix9ine va enfin revoir la lumière du jour ! Hier, le "Bureau of Prisons Inmate Locator" a annoncé que le rappeur coloré allait enfin sortir de prison le 2 août prochain. Voici toutes les explications.

Lors de son audience en décembre dernier, Tekashi 69 avait été condamné à deux ans de prison ferme. Pour rappel des faits, le rappeur de 23 ans avait coopéré avec la justice pour sortir rapidement de prison. Il avait donné un max de détails à la justice sur les Nine Trey Gangsta Bloods. Grâce à lui (ou à cause de lui), plusieurs têtes sont tombées ; plusieurs membres des Bloods ont été arrêtés et condamnés à de lourdes peines de prison. Avec toutes ses confessions, 9ine pensait être libéré après son grand procès du mois de décembre mais malheureusement pour lui, le juge chargé de son cas ne lui fait pas confiance ! Bien au contraire, il l'a condamné à passer une année de plus en prison. 6ix9ine devait rester derrière les barreaux jusqu'en novembre 2020. Une peine qui a été revue à la baisse...

En vue de la "bonne conduite" de Tekashi 6ix9ine et du travail remarquable de ses avocats, le rappeur devrait être "out" d'ici août 2020 ; plus que 5 mois à purger et c'est la liberté...

En sortant de prison, Tekashi 6ix9ine va devoir quitter New York. Plusieurs membres des Bloods ont proposé des millions de dollars pour faire tomber 9ine dès sa sortie de prison. En tout cas, l'artiste controversé du rap game US ne s'inquiète pas ! Il s'apprête à sortir de nouveaux projets musicaux : deux albums sont prévus, un en anglais, l'autre en espagnol.