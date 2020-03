Oxmo Puccino s'engage pour la Maison de Femmes !

Oxmo Puccino a sorti un clip en partenariat avec La Maison des Femmes, à l'occasion de la Journée Internationale des Droits de la Femme.

L'un des grands sujets de société en ce moment est l'égalité hommes femmes, plus que jamais en ce moment puisqu'hier, le 8 Mars, c'était la journée Internationale du Droit des Femmes. Ca a été l'occasion de voir fleurir de nombreux messages de soutiens à toutes les femmes qui nous entourent, que ce soit de la part de rappeurs ou de personnalités politiques. Certains comme Oxmo Puccino ont voulu aller encore plus loin et marquer le coup, pour soutenir une cause qui lui tenait à coeur. Il a sorti un clip, "Tendrement" et l'a dédié à la Maison des Femmes à Saint-Denis.

Oxmo a voulu profiter de l'occasion pour montrer son soutien à la cause féminine, avec une chanson remplie d'amour, de tendresse et de force envoyée à toutes celles qui nous entourent et souffrent parfois dans le silence. Une incitation à l'union, au respect mutuel et à l'entraide entre les sexes. Le clip a été réalisé par Anissa Bonnefont, réalisatrice du film sur Olivier Rousteing. Le rappeur a également lancé une plateforme, oxmopuccino-tendrement.com sur laquelle vous pouvez directement envoyer vos dons à la Maison Des Femmes.

« Des milliers d’années de chemin de croix

Si difficile qu’on fête vos droits »

Tendrement, le clip réalisé par Anissa Bonnefont : https://t.co/YQc0ayHYLy



Tous les droits seront reversés à la @lamaisondesfemmes93#Tendrement #JourneeDesDroitsDesFemmes pic.twitter.com/sDDnOnqHkK — oxmO Puccino (@oxmopuccino) March 8, 2020

100% des revenus générés par le morceau seront reversés à la structure, située à Saint-Denis, qui se charge d'accueillir les femmes victimes de violences, quelle qu'en soit la nature. Elles y sont hébergées et soutenues le temps de trouver des solutions adaptées. Pensez-y si une de vos proches semble avoir été victime de violences, ça peut sauver une vie.