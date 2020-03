Sneazzy et Nekfeu : Pascal Praud ne portera pas plainte

La polémique va peut-être s'éteindre d'elle-même ou connaître un épisode juridique qui ne sera pas du fait de Pascal Praud. Mis en cause dans le titre "Zéro détail", tiré du dernier album de Sneazzy en featuring avec Nekfeu, le journaliste de CNews a expliqué à Télé Loisirs qu'il ne portera pas plainte contre les deux rappeurs alors que lundi matin, en ouvrant son émission, il expliquait qu'il réfléchissait encore aux suites à donner.

La phrase sur laquelle porte la polémique est celle-ci :

Dans un premier temps, Pascal Praud n'a pas répondu, se fendant juste d'un tweet de remerciement en fin de week-end à ceux qui le soutiennent :

Merci à toutes et à tous pour vos mots, pour vos messages et pour votre soutien.

Ce matin, alors qu'il était présent sur l'antenne de CNews pour son émission "L'heure des pros", il a juste rappelé "qu'il réfléchissait à la suite à donner à ces menaces" et qu'elles pouvaient être sévèrement punies.

"On me dit que ces paroles qu'ils ont prononcées tombent sous le coup de la loi et que les menaces de mort proférées sont punies sévèrement, par 5 ans de prison et 45 000 euros d'amende"