Skuuu : La première série de punchlines sur le rap

Booba, Jul, PNL ou encore Aya Nakamura au volet de ce premier épisode !

Et si on vous disait qu'une chaîne YouTube proposait un contenu novateur et plutôt drôle ?

C'est en tout cas le pari réussi pris par l'équipe de Lacrem et les créatifs de Biscuit Studio ! Un projet dans lequel les rappeurs, et plus précisément les punchlines de ces derniers sont détournés de manière comique et légère.

Au programme du premier épisode, on retrouve Jul en magicien improvisé, Booba qui fait des courses de moto pas comme les autres ou encore Aya Nakamura qui kidnappe son crush, ce premier épisode de "Skuuu" place clairement le décor. Une série totalement validée par le duc de Boulogne, B2O qui commentait le post instagram d'un extrait de la série approuvant à fond le concept, peut-être un peu moins le nom...

Le petit extrait en question :