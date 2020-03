Nicki Minaj : son mari arrêté pour viol sur mineur !

Le passé de son mari refait surface...

Les temps sont durs pour Nicki Minaj, après l'arrestation pour viol de son petit frère le mois dernier, son mari va devoir répondre de ses actes ! Hier, son love a été arrêté par la police. Voici toutes les premières informations.

En bien ou en mal : Nicki Minaj fait énormément parler d'elle cette année. Après avoir lâché le freestyle "Yikes", symbole d'un retour fracassant, la rappeuse a dû répondre à de nombreuses polémiques la concernant. Le 27 janvier dernier, son petit-frère a été arrêté pour viol sur mineur ! De lourdes accusations que la queen du rap américain tente de faire disparaitre... Un début d'année difficile pour la rappeuse mariée depuis 2019 à son ami d'enfance, Kenneth Petty : un criminel !

En septembre 2018, Nicki Minaj officialise sa relation amoureuse avec un certain Kenneth Petty. Très vite, le passif de ce nouvel amant refait surface. Petty serait impliqué dans des affaires de trafics de drogues, de vol d'argent mais aussi (et surtout !) de viol sur mineur ! Un passé trouble que Nicki Minaj a tenté de justifier plusieurs fois via les réseaux sociaux. Son mari n'aurait pas violé une mineure : à 18 ans, Kenneth aurait été en couple avec une fille de 17 ans qui l'aurait accusé de viol par pure vengeance. Il aurait purgé une peine de 4 ans de prison pour ce crime. Malgré des fans inquiets, la rappeuse a épousé cet homme quelques mois après avoir officialisé cette relation. Désormais mariée pour le meilleur et pour le pire, Nicki doit affronter la justice qui, hier, a arrêté Kenneth Petty chez eux !

Selon le magazine américain "TMZ", ce mercredi 4 mars, les forces de l'ordre se seraient présentées au domicile de Kenneth Petty à Beverly Hills. En vu de son passif, les autorités du pays l'ont classé dans la catégorie : "délinquant sexuel". Le souci : Petty résidait à New York. Dans son Etat, il était enregistré comme "prédateur sexuel" en liberté. En déménageant en Californie, il ne s'est pas déclaré comme tel. Chose à ne pas faire aux Etats-Unis ! Petty a été arrêté et libéré le même jour sous caution (20 000 dollars), payée bien sûr par sa riche épouse, Nicki Minaj.

Problème réglé ! Autant dire que Nicki Minaj sait s'entourer. La rappeuse de 37 ans aurait connu plusieurs relations amoureuses difficiles. Pour rappel, elle a accusé le rappeur Meek Mill (son ex) de l'avoir battue à plusieurs reprises pendant deux ans.