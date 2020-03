Booba prend parti contre Roman Polanski

Booba balance ce qu'il pense de l'affaire Polanski sur son compte Twitter !

Depuis plusieurs semaines, l'affaire Roman Polanski, ou plutôt la polémique Roman Polanski, fait la une de l'actualité et fait débat.

Ces derniers mois, l'omerta dans le monde du cinéma a été brisée, notamment grâce à l'affaire Harvey Weinstein. La parole libérée des femmes fait ressurgir des vieilles histoires du passé, longtemps restées secrètes. Le réalisateur franco-polonais, Polanski, n'a pas été épargné car lorsqu'on est une ordure et qu'on commet ce type d'atrocités, la réalité nous rattrape toujours. Accusé de viols et agressions sur mineures dans plusieurs pays, il est considéré comme fugitif par Interpol et il ne peut circuler librement que dans trois pays : la Suisse, la Pologne et la France.

Coup de théâtre il y a quelques semaines lorsqu'on découvre que son film "J'accuse" comptabilise 12 nominations à la Cérémonie des Césars 2020. Cette nouvelle a suscité énormément de réactions, notamment la démission de l'académie des Césars qui, à cause de la pression, s'est retirée définitivement. Lors de la fameuse soirée sous tension le vendredi 28 février dernier, Roman Polanski a remporté le prix du "Meilleur Réalisateur" pour son long-métrage. Vivement choquée et hors d'elle, l'actrice Adèle Haenel, elle-même victime d'agressions et harcèlements sexuelles par un autre réalisateur, a quitté la salle Pleyel en criant "La honte" ou encore "Bravo la pédophilie".

À la suite de cela, Lambert Wilson, Mimi Mathy, Brigitte Bardot....tout le monde et n'importe qui donne son avis depuis quelques semaines sur l'affaire Polanski, mais dans le rap game, ça manquait un peu. Par chance, Booba qui est très actif sur les réseaux sociaux et qui suit l'actualité a fait part de ce qu'il pensait sur son compte Twitter.



B2o a partagé une vidéo qui revient sur toutes les accusations qui reposent sur Polanski et écrit en légende : "En espérant que Blue bird ne ferme pas mon compte #ÉmilePolanshti #SoDoMiFaSolLaSiDo #cestpasmoicestTarmac".

Bref, le Duc de Boulogne le termine sur internet avec humour, même si on comprend, qu'en réalité, le message derrière tout ça est que Booba est très choqué du personnage.