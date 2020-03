Oxmo Puccino nommé Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres

Oxmo Puccino a reçu la décoration honorifique d'Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres.

Oxmo Puccino a reçu une récompense digne de ce nom. Il a été fait Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres. Une immense fierté pour le rappeur et pour le rap game français.



Oxmo Puccino est l’un des rappeurs les plus emblématiques. Celui qui laissera une trace indélébile. Sa réputation n’est plus à faire. Ses musiques sont d’une justesse folle et son flow atypique. Il est clairement devenu un pionnier du rap français. A tel point qu’il a reçu une consécration ultime. Il a été fait Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres.

On vous voit venir à 2000 km : "C’est quoi ça, l’ordre des Arts et des Lettres ?". Normal, on en entend pas non plus parler tous les jours. Et pourtant quel bail… En réalité, c’est une décoration honorifique française sous la directive du ministère de la Culture. Ce titre existe depuis 1957 et a pour visée de récompenser les personnes qui, par leur art/talent, se sont imposées, distinguées, implantées dans la société. Elles doivent avoir joué un rôle important et apporté culturellement parlant à notre pays.

@oxmopuccino Officier des arts et des lettres ! Tellement mérité ⭐️???????? pic.twitter.com/hLARQBcyD2 — OLIVIER BARTHELEMY© (@O_BARTHELEMY) March 3, 2020 Quel bonheur en ces temps de discordes voire de disputes de rejoindre @oxmopuccino à qui l on remettait ce soir les insignes d'officier des arts et lettres et qui fédère si justement arts et artistes! Big up pic.twitter.com/ogeEahOJ9Z — bruno laforestrie (@brunola) March 2, 2020

Et on ne va pas se mentir, Oxmo Puccino est clairement concerné. Avec ses 7 albums et 5 mixtapes, il n’a cessé de prouver son talent. Aujourd’hui encore, à 45 ans, il continue d’exceller dans le rap game français. C’est un rappeur, un artiste, un homme à part entière. Ses textes poétiques sont repérables parmi mille. Donc cette récompense est peu étonnante.



En tout cas, celui qui enchante Colors a clairement passé une soirée mémorable entouré des plus grands : le réalisateur Ladj Ly, Kim Chapiron ou encore Vincent Cassel. Le rappeur a bien évidemment accepté sa médaille. Il a aussi fait un discours marquant.

Bref, une récompense rare dans le rap. Bravo Oxmo !