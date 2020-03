The Game : la police le prend pour Gucci Mane !

Alors qu'il est en Hongrie pour la tournée de son dernier projet, Born to Rap !

Après un léger excès de vitesse à Budapest en Hongrie, The Game a connu une histoire plutôt cocasse.

C’est d’ailleurs par le biais du réseau social Instagram que le rappeur est venu rapidement publier sa rencontre avec la police locale et surtout, la facilité avec laquelle les policiers l’ont laissé repartir juste après son interpellation.

Dans une vidéo de quinze secondes publié lundi, The Game se trouve à l’avant d’une Ferrari rouge. Il raconte donc ce moment avec les forces de l’ordre :

"Hey, la police vient juste de nous arrêter dans la ‘Rari’. Et devinez quoi ? Ils ont vu ma tête et m’ont dit ‘Barre toi d’ici Gucci !’" commente-t-il, téléphone à hauteur de tête, et avec le camion et les gyrophares de la police encore allumés.

Il ajoute ensuite :

"Peu importe où je suis, ma tête leur revient hein ? Regardez la police, ils s’en vont. Nous sommes Gucci ! Les gars sont descendus sur nous alors qu’ils ne savent même pas qui nous sommes…"

Un passage marrant dans lequel Jayceon Terrell s’amuse et semble bien profiter de sa vie d’artiste. Pour rappel, les relations entre les deux artistes étaient plutôt froides depuis que Gucci Mane s’était attaqué à The Game sur twitter en 2014. Depuis plus de nouvelles entre les deux artistes.

Il explique dans la légende ce post qu’il était entrain de rouler à 90 km/h en pleine ville, alors que le centre-ville de Budapest est limité à 50 seulement. Après sa rencontre avec les autorités locale, le rappeur en a profité pour ajouter un autre post : une photo de lui devant sa Ferrari. Whole Lotta Red !

Pour rappel, The Game est en Europe et continue de traverser les pays de l’est pour la tournée de son album "Born To Rap."