Le pilier du hip-hop en France, Lionel D, est décédé

Celui qu'on considère comme un des pionniers du hip-hop français, Lionel D, de son vrai nom Lionel Eguienta est décédé à l'âge dé 61 ans.

C'est grâce à lui que les premiers titres de rap français ont été diffusés à la radio sur l'émission Deenastyle qu'il animait dans les années 80 sur radio Nova. À l'époque il diffuse MC Solaar, NTM ou encore Assassin, il organise aussi des soirées sur Paris et fait vivre le rap français.

En plus de sa carrière d'animateur et son influence à la radio, Lionel D avait aussi une carrière musicale, notamment avec le projet "Ya pas de problème" en 1990 et le single qui portait le même titre. Il forme même un groupe, Fresh MC Four, avec d'autres pionniers de Vitry-Sur-Seine. On le désigne aussi comme l'un des premiers freestyleurs de France. Ses connaissances et sa crédibilité l'amène à être invité dans certaines émissions de télévision dans les années 90 car il reste très respecté dans le milieu du hip-hop.

Il y a quelques années, en 2011, Lionel D avait déjà été victime d'une rumeur de décès, ce qui avait été démenti. Mais cette fois-ci les choses semblent beaucoup plus sérieuses...Pour le moment, aucune information n'a été révélée concernant les causes de sa mort, la triste nouvelle nous vient directement des personnalités qui le connaissaient et qui le fréquentaient comme le DJ de la Fonky Family, DJ Djel. Il a publié un message en hommage a Lionel sur son compte Twitter :

Grâce à lui, entre autres, le hip-hop s'est intallé en France et on connait tous l'impact de ce genre musical de nos jours. Pour tout ça, merci l'artiste et repose en paix.