Nicki Minaj enceinte de son premier enfant ? Elle répond !

La rappeuse répond enfin aux rumeurs de bébé.

Nicki Minaj enceinte ? C'est la rumeur folle qui circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. La rappeuse de 37 ans a enfin réagi. Voici toutes les informations.

Queen Nicki ne cesse de faire parler d'elle cette année ! Après avoir rendu son tablier en septembre dernier en annonçant sa retraite musicale, Barbie a changé d'avis et est revenue avec le titre "Yikes". Ce freestyle lâché sur les réseaux sociaux il y a deux semaines avait fait polémique ! Nicki Minaj prenait Rosa Parks (grande défenseuse des droits des afros américains pendant la lourde période de la ségrégation) en exemple pour clasher les "s*lopes qui ne bougent pas leur cul".

La rappeuse est aussi très présente médiatiquement ! Plusieurs magazines américains s'arrachent ses interviews surtout après que cette dernière est accusée son ex, le rappeur Meek Mill de l'avoir battu à plusieurs reprises pendant leur relation. Via les réseaux, elle nous lâche des déhanchés de folie en tenue d'Eve sans oublier de mentionner sa présence ultra sensuelle au carnaval de son île mardi dernier. Bref, vous l'aurez compris : le retour de Nicki Minaj est fracassant.

Depuis quelques jours, une rumeur circule sur Twitter : Nicki serait enceinte de son premier enfant. Mariée depuis quelques mois à son ami de toujours Kenneth Petty, la rappeuse avait déjà abordé le sujet à plusieurs reprises. Elle souhaitait fonder une famille avec son nouveau chéri.

En vacances dans son pays d'origine, à la Trinité-Et-Tobago, des paparazzis ont supris Kenneth touché amoureusement le ventre de sa femme. Des photos qui ont affolé la toile ! Nicki Minaj n'a pas forcément apprécié cette atteinte à sa vie privée : "Pourquoi j'ai l'impression de me faire engueuler par ma mère avec vous ? Calmez vous ! Je suis enceinte de plusieurs idées pour mon prochain album. Et ce sera mon meilleur."

Vous y croyez vous ? Des projets bébés et un mari aimant qui touche le "bidou", ça en dit long sur une potentielle grossesse ! En tout cas, la réponse ne pourra plus se cacher bien longtemps. Après tout, Cardi B a bien lâché son premier album "Invasion Of Privacy" en étant enceinte de baby Kulture.