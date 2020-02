6ix9ine : Un des racketteurs condamnés à 17 ans de prison à cause de lui !

Décidément, tout le monde tombe à cause des "poucaveries" du 9ine...

Ils tombent tous un par un ! Grâce aux confessions de Tekashi 6ix9ine, beaucoup de membres des Nine Trey Gangsta Bloods se font arrêter et sont condammés à des peines extrêmement lourdes. Voici les dernières nouvelles.

Cette affaire avait fait trembler les médias américains. Arrêté en 2018 pour racket et trafics, le jeune rappeur Tekashi 6ix9ine risquait 47 ans de prison. Pour réduire sa peine, il a accepté de coopérer avec la justice. Ainsi, le rappeur s'est mis en danger puisque toutes les têtes de son gang tombent une par une.

Le dernier en date s'appelle Aljermiah Make dit "Nuke". Ce membre actif des Nine Trey Gangsta Bloods a pris 17 ans de prison ferme pour racket et trafics de drogues, d'argent et d'armes. Encore plus contraignant, il est accusé d'être un grand maitre du trafics de fentanyl : une drogue extrêmement néfaste pour l'organisme humaine. Cette drogue a eu raison de la vie de Mac Miller (le rappeur est mort d'une forte consommation de fentanyl à l'âge de 26 ans).

La salle d'audience du palais de justice de Thurgood Marshall était full ! Parmi les personnes présentes, la famille de Make, très attristée de son sort. D'autres membres actifs des Bloods ont d'ores et déjà été arrêtés et jugés coupables. L'ex manager de 6ix9ine, Shotti, est condamné à 15 ans de prison à cause de lui. Ce dernier prévoit même de l'assassiner... Il aurait prévu des sommes considérables pour se débarasser du 9ine !

Côté procès, Tekashi 6ix9ine sera libre d'ici novembre 2020 (certaines rumeurs prévoient sa libération pour juillet 2020 si bonne conduite). Le rappeur aspirait à quitter la prison plus tôt mais le juge chargé de son cas ne lui fait absolument pas confiance.