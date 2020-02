Memorial Kobe Bryant : l'hommage touchant de Beyoncé, Alicia Keys et Michael Jordan !

Une soirée touchante, riche en émotion... RIP Kobe.

Hommage touchant hier soir à Los Angeles ! Cette ville qui a vu son joueur star Kobe Bryant évoluer, à souhaité lui rendre un dernier hommage en la présence de sa famille et de ses amis proches. Une soirée riche en émotions. Voici les détails de cet évènement.

Le 26 janvier dernier, un drame touche le monde du basket. La superstar des Lakers, Kobe Bryant, sa fille (qui se faisait un nom dans le monde du basket féminin) Gianna Bryant et sept autres proches décèdent tragiquement après le crash de leur hélicoptère privé. Marié avec la mannequin Vanessa Bryant depuis 2001, ils ont, ensemble, quatre filles âgées de 1 à 17 ans.

Cet hommage était diffusé en direct à la télévision à partir de 13h00 (heure ouest-américaine) en direct du Staples Center. Parmi les invités, son amie de toujours : Queen Beyoncé Knowles. Elle est venue adresser quelques mots à Kobe Bryant mais surtout lui chanter une dernière fois sa chanson préférée : le titre "XO" que Queen B avait écrit pour son mari JayZ en 2014.

"Je suis ici parce que j'aime Kobe. Cette chanson, c'était sa préférée. Je vais la chanter pour lui adresser un dernier hommage mais le plus important c'est qu'on chante tous ensemble pour qu'il puisse ressentir tout notre amour de là où il est".

Après cette chanson pleine d'amour, Beyoncé s'est changée. Elle a porté le maillot jaune et violet des Lakers pour interpréter une autre chanson extrêmement touchante : "Halo". Cette chanson parue en 2008 dans l'album "I am... Sasha Fierce" est un titre que Bey a écrit après une énième fausse couche. Ce titre est mélancolique, touchant et très solannel. Le "Halo" se traduit "Oréole" comme ce que les anges ont autour de la tête. Elle couronne le tout en envoyant un baiser vers le ciel.

Des prestations touchantes certes mais qui n'ont pas d'égales face aux mots et aux larmes de Vanessa Bryant. Forte, elle a partagé un long discours retrançant sa vie avec Kobe Bryant mais surtout celle de sa fille, Gigi, partie trop tôt : "Je ne pourrais jamais lui dire à quel point elle est belle en tenue de robe de mariée, elle n'aura jamais sa première danse avec son père lors de son mariage...".

Parmi les invités son ami Michael Jordan, ému aux larmes, il adresse un message poignant et touchant à Kobe Bryant.

"Kobe n'était pas seulement mon ami, c'était mon petit frère, on se parlait tout le temps. Les gens aimaient nous comparer mais moi, je veux parler que de Kobe".

Alicia Keys était également présente. Proche de Kobe, elle a joué "Moonlight Sonata" de Beethoven au piano. Ce fut une demande de Vanessa, la femme de Kobe Bryant ; une manière d'accentuer le côté romantique et distingué de son mari.