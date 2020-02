Cardi B : Sa meilleure amie a été arrêtée pour menaces et racket !

La Bff de Bardi membre dangereuse des Bloods ?

Triste nouvelle pour Cardi B ! Sa meilleure amie, Star Brim, vient d'être arrêtée pour complots et racket au sein des Gangsta Bloods de New York. Explications.

Ce n'est pas un mythe. Les Nine Trey Gangsta Bloods de New York existent et plusieurs grosses personnalités en font partie. Pour rappel des faits, le rappeur controversé Tekashi 69 est actuellement en prison pour tous les crimes qu'il a commis au sein des Nine Trey. Malgré sa coopération, le FBI voue une lutte tellement intense contre ces gangs que le rappeur vit toujours derrière les barreaux.

Pour excuser ses crimes, 6ix9ine avait même balancé des noms d'artistes actifs au sein des Bloods. En exemple, Trippie Redd, les Dipset et... Cardi B. Ironique, quand sa meilleure amie de toujours vient de se faire arrêter pour racket (trafics d'argent) lié aux Bloods.

Sa meilleure copine, Star Brim, est actuellement enceinte et arrive presque à terme de sa grossesse. Selon des personnes liées à cette nouvelle enquête, la future maman a été relâchée mais sera forcément arrêtée après la naissance de son petit garçon.

Les premières informations : Star Brim née Yonette Respass; fait partie des 18 accusés nommés dans une nouvelle enquête sur les trafics des Nine Trey Gangta Bloods soit le gang le plus dangereux de New York. Dans cette nouvelle enquête, on peut lire que le FBI a réussi à trouver des preuves accablantes sur les trafics de drogues, d'armes et d'argent ainsi que des "complots" à l'encontre des "Real Ryte", un autre gang newyorkais. Les Bloods prépareraient des meurtres sur leurs ennemis, et Star Brim fait partie des membres dit "dangereux".

Et Cardi B dans l'histoire ? Anciennement membre active des Crips (la branche from Los Angeles des Bloods), elle n'aurait jamais eu de comportements ou d'agissements dangereux mais sa meilleure amie Star, si. Star Brim a justement quitté les Crips en venant habiter à Brooklyn.