All Star Game NBA : la performance de Chance The Rapper

Le rappeur a fait le show accompagné d'Offset, Quavo ou encore Lil Wayne !

Ce week end se tenait la 70e edition d’une célèbre tradition de mi-saison aux USA : le match All-Star de NBA qui opposait la team du monstre LeBron James à celle du joueur le plus en vogue du moment, Giannis Antetokounmpo.

Un moment encore plus particulier que les autres années, dû en partie au décès de Kobe Bryant, le joueur légendaire des Los Angeles Lakers. Un all star game qui a donc rendu à la star décédée durant tout le week-end.

Et justement, pendant la mi-temps de ce match qui se déroulait à Chicago, plusieurs rappeurs ont assurés le show. Que ce soit Quavo, Dj Khaled, Lil Wayne ou encore Chance the Rapper. Une grosse performance de la part de ce dernier à voir juste ici :

Son implication durant le week end du All star a été d’ailleurs plutôt efficace. Vendredi, le natif de la ville de Chicago dans l’Illinois à été le capitaine d’une équipe dans le match des stars avant d’être appelé par Aaron Gordon, auteur d’un dunk au-dessus de Tacko Fall à plus de 2m20, pour l’aider dans ses tentatives de dunk.

Une rumeur concernant l’arrivée de Kanye à la mi-temps pour le show avait même vu le jour, même si Yeezus n’est finalement jamais arrivé… Un intérêt concernant ce même show qui s’est accru après que des photos des micros intitulés « Bieber » et « Kanye » ai circulé sur Twitter.

Même si aucune de ses prédictions ne s’est réalisé, Chance a livré une grosse performance en interprétant les titres "I’m the One" et "Ultralight Beam." Un passage qu’il a clôturé avec "I Was A Rock", un moment d’émotion accompagné d’un montage mettant à l’honneur Kobe Bryant et sa fille décédée elle aussi, Gianna.

Encore un gros moment d’émotion, procurée par la musique et le sport qui s’alliaient pour une nouvelle fois en ce week end de basket…