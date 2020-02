XXXTentacion : Son meurtrier présumé ne sera pas libéré sous caution !

L'un de ses meurtriers a vu sa demande de libération refusée. Et pourtant, il clame haut et fort son innocence...

Près de deux ans après le décès d'XXXTentacion, le procès concernant son assassinat est toujours en cours. L'un des quatre hommes impliqués dans cette sombre affaire avait fait une demande de caution. Elle lui a été refusée. Explications !

A seulement 20 ans, le jeune prodige XXXTentacion est décédé d'une balle à la tête en juin 2018. Un évènement tragique qui avait bouleversé les US. Pendant plusieurs mois, la police a enquêté sur son assassinat. Aujourd'hui, quatre personnes ont été arrêtées et reconnu coupable du meurtre de l'artiste. L'un d'entre eux conteste son arrestation et a demandé une caution à payer pour sa libération. Les juges chargés de l'affaire XXX ont refusé...

Le magazine américain "XXL Mag" a réussi à recueillir des documents où il est clairement annoncé que les autorités judiciaires ont refusé la caution de Trayvon Newsome ; l'homme avait plaidé non coupable du meurtre de XXXTentacion. Âgé de 21 ans, Newsome aurait tiré la deuxième balle sur le rappeur. La première était signée Michael Boatwright. Ce dernier a également été arrêté pour possession de drogues et racket.

Les avocats de Newsome ont déposé plusieurs documents depuis le mois de septembre. Leur client a du mal à supporter la prison et considère que son arrestation est une injustice. L'un de ses avocats a une nouvelle fois fait pression cette semaine en affirmant que TN avait le droit d'être mis en liberté provisoire jusqu'au procès. Cependant, lors d'une comparution devant le tribunal la semaine dernière, les procureurs ont présenté des preuves accablantes sur Newsome. Les accusations de possession d'armes, de vol et de meurtre ont véritablement entaché son image auprès de la justice.

En tout cas, cette affaire semble loin d'être terminée. Le prodige du rap US est parti beaucoup trop ! Ses fans et ses proches réclament justice.

Le 6 décembre dernier, sa famille avait accepté de dévoiler au grand public un album posthume baptisé "Bad VIbes Forever". Un hommage à son art sombre et mélancolique.