2Pac : Sa mort, une pure mise en scène ?

Le rappeur aurait choisi de disparaitre pour échapper à son destin...

Pourquoi la mort de 2Pac fait encore parler 24 ans après l'évènement ? Une nouvelle théorie du complot concernant son décès vient d'être lâché depuis un reportage diffusé sur une chaine de Las Vegas... Voici les détails.

En septembre 1996, le rappeur Tupac Shakur est décédé après s'être fait tirer dessus à Las Vegas. Une victime de plus dans les tensions entre la musique de L'Est et de l'Ouest aux Etats-Unis. Le père du rap américain était en guerre contre le rappeur, The Notorious B.I.G. Ce dernier aurait lui-même orchestré la mort de son ennemi. Un acte qui lui a couté la vie quelques mois après (en mars 1997). Depuis, un nombre incalculable de rumeurs et polémiques a emergé. Encore aujourd'hui, les gens tentent de connaitre le fin mot de l'histoire. L'année passée, beaucoup pensait que c'était le producteur de Tupac "himself", Suge Knight qui avait tout scénarisé pour surfer sur le succès musical de son artiste. Encore plus ouf, les fans du rappeur pense qu'il est en réalité vivant et qu'il aurait lui-même préparé son décès en amont pour refaire sa vie tranquille loin de la lumière. Mais là, cette rumeur semble s'intensifier peu à peu depuis le week-end dernier...

Selon le reportagne de "KTNV" sur la Chaine 13 de Las Vegas, le rappeur serait encore vivant ! Le cinéaste, Rick Boss est en train de préparer un film sur la mort de Tupac. Il réfléchit à produire une sorte de "coup monté". Une version où le rappeur aurait orchestré sa propre mort pour fuir au Nouveau-Mexique. Le synopsis : en arrivant à Vegas, 2pac aurait été prévenu qu'on essayerait de l'assassiner le soir même. Pour échapper à son destin, il scénarise lui-même sa mort en faisant appel à un double pour pouvoir fuir la ville mais surtout sa vie d'artiste devenue trop dangereuse.

Un scénario tiré par les cheveux... Ce reportage retraçant le destin de l'artiste parle aussi du projet cinématographique de Rick Boss. Un projet qui semble plaire aux fans !