Le premier ministre est fan... de 113 !

Entre deux meeting, Edouard Philippe se dandine sur des sons tels que "Tonton Du Bled" ou encore "Les Princes De La Ville"...

Vous avez bien lu ! Notre premier ministre, Edouard Philippe est un grand consommateur de rap. Son groupe préféré ? 113 ! Explications.

Est-ce vous voyez sérieusement Edouard Philippe brandir un drapeau algérien en s'ambiançant sur "Tonton Du Bled" de 113 ? Eh bien, c'est possible ! Lors des élections municipales, un des proches du premier ministre, Gilles Boyer, a annoncé que ce dernier aimait beaucoup le rap français dont certains artistes des années 2000 qui l'ont bercé : les vitriots (Vitry-Sur-Seine, 94) Rim'K, AP et Mokobé ! Une information complètement folle médiatisée par "Le Parisien" et qui fait pas mal réagir sur les réseaux sociaux surtout quant on connait les nombreuses polémiques que le rap a pu engendrer dans le monde politique...

En début d'année, le clip du son "Fuck Le 17" du groupe 13 Block avait crée une grosse polémique sur Twitter. Plusieurs politiques et autres membres des forces de l'ordre avaient pointé du doigt ce clip jugé anti-flics. Aussi, Booba, Lacrim, Fianso, La Fouine et d'autres rappeurs frnçais s'en étaient pris à Julien Odoul en octobre 2019 après que ce dernier ce soit attaqué à une femme voilée devant son fils de 9 ans. Des tweets de Julien Odoul ont été retrouvé : ce membre RN était fan de Booba ! En l'apprenant le Duc l'a recalé de la piraterie... Ça fait mal ! Une autre membre du Rassemblement Nationale, Marion Maréchal LePen s'était emparée de son compte Twitter pour parler de son amour pour le rap français notamment pour les musiques du lyristiques Youssoupha. Ségolène Royal avait également cité Kery James lors de sa campagne aux élections présidentielles de 2007 !

Souvent critiqué, même les politiques qui pointent le rap français du doigt ne peuvent s'empêcher de se prendre de passion pour ce style controversé ! D'ailleurs, lundi dernier, le Bureau Export avait annoncé que le rap français représentait un tiers des récompenses musicales à l'échelle mondiale ; comme quoi le rap français est véritablement en train de devenir une référence artistique à la française !