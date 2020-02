Nicki Minaj réagit à la polémique sur Rosa Parks : "Je m'en fous !"

La rappeuse signe un méchant retour médiatique...

Nicki Minaj est dans toutes les conversations cette semaine. Après s'être sauvagement clashée avec son ex, Meek Mill, la rappeuse lâche le freestyle "Yikes" où elle s'attaque à... Rosa Parks ! Malgré les messages haineux qu'elle reçoit, la rappeuse le vit plutôt bien... Voici les détails.

Après nous avoir annoncé sa retraite musicale en septembre dernier, Nicki Minaj est déjà de retour ! Mais son come-back a vraiment été placé sous le signe du fracassement. Sur Twitter, la rappeuse a sauvagement clashé son ex et l'a accusé d'être violent. Entre temps, Barbie est retournée en studio et a même lâché un freestyle baptisée "Yikes" sur Instagram. Un nouveau son qui a immédiatement fait polémique puisque Nicki a décidé de faire son comeback en clashant Rosa Parks !

Pour ceux qui ont manqué les cours d'Histoire à l'école, Rosa Parks est une référence de la communauté black américaine. Pendant la période de la ségrégation raciale aux Etats-Unis, elle avait refusé de laisser sa place à un homme blanc dans le bus.

Nicki Minaj aime jouer des sujets sensibles. Elle a donc utilisé cet acte de bravoure pour lâcher un "Toutes ses p*tes qui veulent pas lever leur cul comme Rosa Parks"... Une référence à la fervente défenseuse des droits civiques qui n'a pas forcément plu sur les réseaux sociaux. Le neveu de la défunte a également réagi à cette phase via Twitter : "C'était à la fois navrant et irrespectueux que Nicki Minaj utilise une parole aussi négative envers une personne qui lui a permis indirectement de s'épanouir dans ce pays". Un tweet lourd de sens quant on sait tout ce que Rosa Parks a accompli pour la communauté black américaine.

La rappeuse a également réagi au bouillonnement de l'affaire : "Je n'ai jamais dit ça. C'était mal interprété mais en vrai, je m'en fous #Yikes". Insolente cette Nicki ! En tout cas, son come-back de feu dans les médias est plutôt réussi... Bravo Barbie !