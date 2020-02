Nicki Minaj regrette son clash avec Meek Mill !

Gros changement d'ambiance dans le cerveau de Queen Nicki !

Après l'avoir insulté salement sur les réseaux sociaux, Nicki Minaj revient sur ses propos concernant son ex, Meek Mill. Elle confesse regretter ce qu'il s'est passé. Explications.

Mercredi dernier, les deux ex Nicki Minaj et Meek Mill nous ont offert un beau spectacle sur Twitter. Les deux rappeurs se sont croisés deux semaines auparavant dans un magasin de West Hollywood. En colère l'un contre l'autre, ils ont failli en venir aux mains ! Meek Mill avait réagi médiatiquement à cette altercation. Il avait annoncé qu'il voulait se réconcilier avec son ex mais que cette dernière s'est immédiatement emportée.

Dans la nuit du mardi au mercredi (heure française), après avoir lâché son freestyle polémique "Yikes", Nicki Minaj s'est emparée de sa meilleure arme : son compte Twitter et a violemment enchainé Meek Mill. Elle l'accuse de l'avoir frappé et même battu pendant leurs deux ans de relation. Encore plus fou, elle confesse qu'il frappait sa soeur et sa mère ! Mill s'est rapidement défendu en démentant ses propos chocs ! Surpris, il a immédiatement fait référence à sa femme, qui est actuellement enceinte de leur premier enfant.

Lors d'une interview quelques heures après l'embrouille, Nicki Minaj est revenue ses tweets sanglants... La queen du rap US semble déjà regretter de s'être enflammée aussi rapidement. Elle a pris la parole pour donner des conseils aux rappeurs américains émergeants : "Essayez juste de faire de votre mieux pour ne pas vous emporter pour des petits trucs...". Elle déconseille aux artistes de la génération future de se mettre dans des clashs futiles sur les réseaux sociaux : "Gardez un oeil sur toutes les situations et ne gaspillez pas votre énergie dans des choses futiles. Si je devais refaire ma carrière, je dirai que je garderai tout mais j'aurais plus fermé ma bouche".

Après avoir fait profil bas la rappeuse dit même s'être faite pirater son compte Twitter ! Une manière de dire qu'elle n'est pas responsable des accusations houleuses qui se profilent sur les réseaux. Alors mea culpa ou peur des représailles ? A vous de juger.