Jay-Z explique enfin pourquoi Beyoncé et lui ne se sont pas levés au Super Bowl !

En conférence dans une université, le rappeur a dû justifier ses actes...

La polémique continue ! Ce week-end, au Super Bowl, Jay-Z et sa femme, Beyoncé ne se sont pas levés pendant l'hymne national... Un comportement qui a beaucoup fait réagir les politiques sur Twitter ! Face à ce déferlement, le principal intéressé a enfin répondu aux attaques... Voici ses explications.

Un évènement sportif prestigieux a lieu chaque année aux Etats-Unis : il s'agit du Super Bowl. Tradition américaine, toutes les plus grandes stars se déplacent pour assister à la grande finale qui opposait cette année les Chiefs de Kansas City aux 49ers de San Francisco. Mais la deuxième victoire des Chiefs 50 ans après la première n'a pas été la seule folie de la soirée ! Les Carters ont été sévèrement critiqué après que ces derniers soient restés assis et silencieux pendant l'hymne national américain. Un manque d'engouement qui n'a pas plus à certains américains mais surtout aux proches politiques de Donald Trump...

Une politicienne du nom de Tomi Lahren les avait sévèrement critiqué lundi via Twitter. Cardi B les avait défendu mais la polémique a tellement enflé que cette fois-ci, c'est le premier concerné qui s'est expliqué sur la situation. Le rappeur milliardaire s'est présenté à l'Université Columbia ce mardi 4 février pour répondre aux questions des étudiants. L'un d'entre eux lui a demandé si le fait de rester assis pendant l'hymne national était un acte de contestation. Jay-Z a juste répondu : "En fait, ça n'était pas le cas. Désolé". Pour se justifier, il a annoncé que Bey et lui ne se sont même pas rendu compte qu'ils ne s'étaient pas levés car ces derniers étaient trop concentrés sur le spectacle...Vous y croyez vous ?