Booba de retour sur Twitter : il bat le record de PNL

Le rappeur fait une entrée fracassante sur Twitter !

Fraichement coupé du monde d’Instagram, Booba ne perd pas une seule seconde et a profité de la plateforme de l’oiseau bleu pour faire son gros retour en force.

Un énorme retour sur Twitter, qui a explosé tous les records. Le rappeur a dépassé en seulement quelques heures le record de retweet et de likes sur un post, détenu par le duo des deux frères du 91, PNL.

"Wesh cousin t’as cru on a pas tweeter ou quoi ?!" C’est avec cette simple phrase que Booba a donc accumulé 80.000 retweets et plus de 190.000 likes. Un record absolument incroyable, surtout quand on regarde la date du post. Seulement 24 heures ont suffi au DUC pour pulvériser les 73 400 retweets et 108 000 likes des rappeurs des Tarterêts.

Wesh cousin t’as cru on a pas tweeter ou quoi?! ???????????? — Booba (@booba) January 31, 2020

Pour rappel, le rappeur avait vu son compte supprimé de la plateforme suite au non-respect des règles de la communauté fixées par Instagram. Il avait même créé un deuxième compte, supprimé aussi tôt. Et le rappeur s’est plutôt vite habitué au monde de twitter, en atteste les dernières réponses adressées à ses détracteurs :

On dirait qu’t’es un fils de pute — Booba (@booba) February 3, 2020

J’etais à l’UFC là j’suis au Bellator mais j’ai pas dis mon dernier mot ☠️ — Booba (@booba) February 3, 2020

En tout cas, on a hate de savoir si le compte Twitter de Booba se fera lui aussi fermé. Mais comme l'artiste l'écrit si bien en bio, "Tant qu’y a d’la wi-fi y a d’l’espoir." Pas sur donc de voir le DUC disparaître des plateformes de si peu !