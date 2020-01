Young Thug est à l'hôpital !

Le rappeur vient de se faire opérer d'urgence...

La Bad News du jour : le rappeur Young Thug est de retour l'hôpital ! Voici les premiers détails de son hospitalisation.

Ce jeudi 30 janvier, Dj Akademiks, ami et associé du rappeur de 28 ans a provoqué la panique des fans de Thug après avoir posté une photo de ce dernier, hospitalisé, avec un bracelet autour de son poignet... Le rappeur qui annonçait la sortie imminente d'un nouveau projet pour janvier 2020 a dû retarder la sortie du nouvel album...

Son Dj nous a bien fait flipper puisqu'il a demandé aux fans de son pote de "prier pour Young Thug". Aucune autre information n'a été donnée après ça... Twitter s'enflamme !

Quelques temps après, c'est Young Thug lui-même qui a réagi à son hospitalisation. Apparemment, l'artiste from Atlanta se serait fait opérer en urgence... Le rappeur tente de rassurer son public en postant une photo sur son compte Instagram officiel : "L'opération s'est bien passé... retour dans le game !". Malgré ses mots rassurants, ce retour surprise à l'hôpital a fait polémique sur les réseaux sociaux... Pour rappel des faits, en septembre dernier, le Thug avait déjà été hospitalisé. Depuis, le rappeur refuse de nous donner les détails de ses soucis de santé. Aucune information n'a fuité...

En tout cas, le rappeur le plus influent du 21e siècle semble bien se porter et se dit même prêt à retourner charbonner pour nous sortir son nouvel album baptisé "Punk" prévu pour ce mois de février ! On lui souhaite, en tout cas, un bon rétablissement.