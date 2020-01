Offset : arrêté à Los Angeles !

Le rappeur aurait été arrêté pour possession d'arme en lieu public...

Offset aurait fait une nouvelle dinguerie cette semaine ! Le rappeur des MIGOS, souvent pointé du doigt pour des affaires de violences fait nouveau polémique... Ce mercredi 29 janvier, une vidéo a fuité sur le net. Offset aurait été arrêté par la police de Los Angeles. Voici les détails de cette arrestation.

La semaine passée, MIGOS avait annoncé leur grand comeback ! Leur projet "Culture III" devrait être le dernier album commun du groupe constitué de Quavo, Offset et Takeoff. Avec leurs sons puissants mais aussi leur style incroyable et leurs mimiques répétées, les trois rappeurs ont fait l'actu rap ces dernières années mais pas qu'en musique !

On le sait, les MIGOS ont le sang chaud ! Il y a quelques semaines déjà, lors du showcase d'Offset au Palais Maillot à Paris, Quavo et lui-même, ont frappé plusieurs personnes présentes. Quavo aurait frappé un danseur professionnel (membre des "Twins", connu pour avoir performé sur la tournée de Madonna). Offset a mis une gifle à un agent de sécurité. Aux Etats-Unis, c'est courant, les MIGOS se battent assez souvent en boite de nuit. Une habitude qui ne passe plus... Mercredi dernier, Offset s'est fait arrêter par la police au centre commercial "The Grove" à Los Angeles. Voici la vidéo :

Selon le média américain "TMZ", Offset a été arrêté et fouillé par la police puisqu'une personne avait annoncé qu'il possédait une arme à feu sur lui. Personne ne sait pour l'heure si le chéri de Cardi B a été relâché. Pour rappel, les autorités américains sont à l'affût sur les rappeurs depuis quelques mois. Avec le décès de Juice Wrld et l'arrestation de Kodak Black pour possession de drogues et d'armes à feu, la culture "rap/gangster" est dans la ligne de mire du FBI.