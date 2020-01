Une fête foraine hip-hop s'installe à Paris

Une fête foraine 100% hip-hop et culture urbaine débarque à Paris !

Une fête foraine dédiée au rap et à la culture hip-hop va se dérouler à Paris. Rencard le 9 février prochain à la Cité Fertile de Pantin, une ancienne gare de marchandises de la SNCF de 10 000 m2. Une dinguerie.

Tu kiffes les churros, les pommes d’amour et la barbe à papa ? On a un truc pour toi. T’es à fond dans le hip-hop ? Surtout continue de lire ces lignes, parce que t’es bien tombé. Le collectif parisien Casabey organise la première fête foraine 100% hip-hop à Paris. L’événement va se passer dans les hangars de la Cité Fertile de Pantin.



Le but de ce petit festival ? Faire de la culture hip-hop la reusta du jour. Et pour ce fait, le collectif a décidé de mettre les petits plats dans les grands, puisque de nombreux invités prestigieux seront présents. Il y aura aussi des DJ sets R’n’B et rap old school. Que demandez de mieux ?

Et qui dit fête foraine dit attractions. Vous retrouvez l’incontournable rodéo, des châteaux gonflables, des flippers, un stand karaoké, et même une arcade basket NBA. Mais les gars, vous êtes au paradis là ! En plus, les festivités seront sous la surveillance de deux géants gonflables qui représenteront Tupac et Biggie. On adore.

Evidemment il y aura à manger, et que du gras, donc on valide (c'est trop tôt pour le summer body) ! Une occasion de retourner en enfance avec des sucreries, des pommes d’amour et tutti quanti !

Rencard donc le 9 février sur place, de 12 heures à 22 heures pour s'ambiancer un maximum.