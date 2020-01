Meek Mill raconte son altercation avec Nicki Minaj et son mari !

Le rappeur américain dit ne pas avoir cherché le conflit, Kenneth Petty serait à l'origine de cette embrouille...

Grosse embrouille de ce weekend ! Nicki Minaj et son ex, Meek Mill se sont croisés dans un magasin et là, gros fight ! Explications.

Depuis leur séparation en 2017, les amants terribles, Nicki Minaj et Meek Mill ne font que se clasher et s'envoyer des piques. Les deux grosses stars du rap game américain sont restées deux ans ensemble. Très exposés médiatiquement, ils criaient haut et fort leur amour. D'ailleurs, ils partagent un son avec Chris Brown sur "All Eyes On Me".

Le weekend dernier, la rappeuse Nicki Minaj et son nouveau mari, Kenneth Petty ont croisé Meek Mill dans un magasin de Maxfield à West Hollywood. Selon les informations données par le média "TMZ", Nicki et Petty faisaient leur petit shopping quand Meek Mill a débarqué. Ce dernier les a immédiatement mal regardé. Forcément, Nicki Minaj et son sang chaud ont réagi au quart de tour.

Hier, Meek Mill est revenu sur cette altercation. Le mari de miss Minaj aurait tenté d'agresser le rappeur alors que Mill voulait juste "apaiser les choses" selon ses dires. Il a demandé à parler avec Kenneth sur le côté mais ce dernier aurait refusé : "Tu ne parles pas à Nicki ! Je ne veux pas que tu nous parles !". En tout cas, Meek Mill assure qu'il ne cherchait ni le conflit, ni le combat.

Alors pourquoi cette rencontre a fait autant de dégât ? Sur les réseaux sociaux, le mari de Nicki Minaj est pointé du doigt. Pour rappel, Kenneth Petty a un très lourd passé avec la justice. Viols, agressions, meurtres (...) le chéri de Nicki est assez colérique. Être confronté à l'ancienne longue relation passionnée de sa femme l'a fait vriller. Ça promet !