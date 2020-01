Mort de Kobe Bryant : le rap lui rend hommage

Beaucoup de rappeurs américains, mais aussi des Français ont tenu à revenir sur la tragique disparition du Black Mamba...

Jamais, nous n’aurions imaginé écrire ce papier mais la légende américaine du basket, ancien numéro 24 des Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, s’est décédé hier dans un accident d’hélicoptère.

Un crash survenu à Calabasas, une des villes du comté de Los Angeles en Californie. Il laisse derrière lui sa femme ainsi que trois de ses enfants, l’une de ses filles ayant également perdu la vie dans l'accident. Gianna Bryant était avec une de ses coéquipières de son équipe de basket et, ensemble, ils se rendaient voir un match alors que la visibilité était quasiment nulle à cause de la brume. Un drame international qui résonne et résonnera pendant longtemps dans la tête et le cœur de tous ceux qui aimaient le Black Mamba….

Car oui, Kobe était bien plus qu’un simple basketteur de légende. Il était un homme vertueux, reconnu par ses collègues comme l’exemple de l’homme sage, de l’homme qui travaille pour réussir et de l’homme aimé par les autres. C’est un symbole qui s’envole, à seulement 41 ans, rejoindre d’autres joueurs tristement décédés comme Len Bias.

Forcément, quand on connaît les liens entre basket et rap, tout le milieu du hip-hop se trouve attristé par ce départ brutal. Il serait très difficile de dresser une liste exhaustive et complète de toutes les personnes qui lui ont rendu hommage, la liste aurait été trop longue.

Du côté de Los Angeles, les artistes se sentent particulièrement concernés. Snoop Dog, artiste emblématique de la ville a déjà publié cinq posts pour rendre hommage à la mémoire de l’artiste du ballon orange.

"Mon cœur est brisé. J’envoie toutes mes prières à Vanessa (femme de Kobe) et à ses enfants."

Un artiste résolument triste tant son attachement aux Lakers était connu.

Un autre gros fan de NBA, tellement fan qu’il possède des parts de l’équipe championne de la saison dernière, Drake, a lui aussi rendu hommage à la star à la retraite, par le biais d’un post sur son compte Instagram. Un post dans lequel on voit le Black Mamba sur la veste du rappeur.

Beaucoup d’autres comme Travis Scott, Pusha T, A$AP Rocky, Lizzo, Rick Ross, French Montana, Jay-Z et tant d’autres sont montés au créneau pour rendre hommage à Kobe. Des hommages qui ne s’arrêtent pas qu’au monde du rap US. Certains rappeurs français sont aussi touchés par cette nouvelle, notamment Booba qui publiait une photo du basketteur avec une légende parlante :

De même, le rappeur de La Courneuve, Dinos, publiait une photo de sa première adresse mail qui comportait le nom de Bryant, un hommage touchant.

D’autres comme La Fouine, Gradur, Kool Shen ou même Sadek ont rendus hommage eux aussi a l’un des plus grands basketteurs de l’histoire. On choisit celui de Johnny Niuuum pour clore cet article.

La mère au premier qui fera une blague sur Kobe . Paix à son âme .. — sadek (@Sadekniuum) January 26, 2020

R.I.P KOBE, 1978 – 2020.