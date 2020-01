6ix9ine : BlueFace félicite ses gardes du corps !

69 a abandonné les Nine Trey Gangsta Bloods, aujourd'hui ce sont ses gardes du corps qui le lâchent !

Les affaires reprennent pour 6ix9ine ! Le rappeur avait fait une demande de libération la semaine dernière. Au même moment, ses gardes du corps ont démissionné par peur des représailles en vue du danger. Le rappeur BlueFace a salué leur acte lors d'une interview ! Voici les détails de cette conversation.

La semaine passée, les avocats de 6ix9ine sont revenus à la charge. D'après le média "Complex", ils auraient rédigé une lettre au juge pour laisser le rappeur de 23 ans purger sa peine à domicile. En effet, Tekashi 69 se sentirait menacé par les autres détenus de prison. Une pression psychologique qu'il ne supporte plus d'où cette nouvelle demande. Pour l'heure, le juge n'a pas encore donné sa réponse finale mais cette nouvelle information a inquiété ses gardes du corps... A l'annonce de sa potentielle libération, son ex-manager, Shotti avait laissé sous-entendre sur les réseaux sociaux que ses ennemis allaient payer pour l'avoir fait tomber. On rappelle que 9ine avait coopéré avec la justice pour faire tomber son manager ! Une trahison que Shotti a encore en travers de la gorge...

En vue de la dangerosité de la situation, les agents de sécurité de 9ine ont confessé cette semaine ne plus vouloir bosser pour lui. Un acte défendu par le rappeur BlueFace. Selon le média "TMZ", le rappeur a annoncé être en contact avec la sécurité de 9ine. Ces derniers pratiqueraient "l'auto-préservation". Et pour cause ! La sécurité de 6ix9ine est à craindre. L'un des agents a même ajouté que bosser pour le rappeur coloré c'est : "se mettre en danger inutilement". Dur !

BlueFace a ajouté qu'il comprenait totalement leurs démissions. Ces derniers sont en droit de se mettre en sécurité face à cette situation. Il a par ailleurs ajouté qu'il ne veut pas travailler avec 69 lorsqu'il sortira de prison ; comme quoi, l'artiste controversé ne fait toujours pas l'unanimité...